Тирана, 28 мая 2022, 12:18 — REGNUM Сирийский чиновник Абдулкари Омар 27 мая сообщил на своей странице в социальной сети о передаче официальной правительственной делегации Албании 13 граждан этой страны.
Из лагеря для родственников боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были возвращены на родину девять детей и четыре женщины. Выдача стала возможна благодаря подписанию соглашения между Сирийским Курдистаном и Республикой Албания.
Сирийский Курдистан — это самопровозглашённое де-факто самоуправляющееся курдское федеративное государственное образование на северо-востоке Сирии. Официально — Автономная администрация северной и восточной Сирии.
Ранее поступили сообщения об аресте в США серба, выходца из Косово, занимавшегося вербовкой в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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