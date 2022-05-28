* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тирана, 28 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Сирийский чиновник Абдулкари Омар 27 мая сообщил на своей странице в социальной сети о передаче официальной правительственной делегации Албании 13 граждан этой страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Из лагеря для родственников боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были возвращены на родину девять детей и четыре женщины. Выдача стала возможна благодаря подписанию соглашения между Сирийским Курдистаном и Республикой Албания.

Ранее поступили сообщения об аресте в США серба, выходца из Косово, занимавшегося вербовкой в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).