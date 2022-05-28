Барнаул, 28 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. ГУ МВД по Алтайскому краю 28 мая сообщает подробности о похищении в Барнауле 142 мешков с мукой.

Александр Погожев ИА REGNUM Мука

С заявлением к правоохранителям обратился управляющий одного из городских предприятий по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Как было установлено, накануне неизвестные с территории организации тайно похитили 142 мешка с мукой весом 50 килограммов каждый. Сумма причинённого ущерба составила 268 000 рублей.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый местный житель 2000 года рождения.

По предварительной информации, задержанный работал на данном предприятии кладовщиком. В один из дней молодой человек заехал на территорию организации на грузовом автомобиле, загрузил 60 мешков и уехал. Охране он пояснил, что указание срочно произвести отгрузку муки он получил от руководства предприятия. На следующий день подобным же образом задержанный смог вывезти из компании оставшиеся 82 мешка. Впоследствии полицейские установили место сбыта похищенного и изъяли имущество.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Кемерове на днях суд вынес приговор мужчине, который похищал интернет-кабель с крыш домов.

Читайте также: Кузбассовца осудили за кражу 90 метров интернет-кабеля