Москва, , 11:57 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией России за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, 4 склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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В результате ударов авиации уничтожено более 260 националистов.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в н.п. Бахмут уничтожены передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в н.п. Соледар.

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