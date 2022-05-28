Москва, 28 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Завершивший русско-турецкую войну 1806–1812 года Бухарестский мирный договор был подписан между Российской и Османской империями 210 лет назад.

Роман Волков. Портрет Кутузова. 1812

Со стороны России договор был подписан главным уполномоченным, будущим победителем Наполеона I Бонапарта — Михаилом Кутузовым, со стороны Турции — Ахмед-пашой. По условия договора Россия получила Бессарабию с крепостями Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия и Измаил, а также земли Западной Грузии. Турция получила часть Молдавии и территория Валахии.

При этом мирные переговоры начались еще осенью 1811 года, когда главные турецкая армия проиграла в битве под Рущуком (сегодня болгарский город Русе) и ее большая часть была окружена у Слободзеи (ныне Слобозия, Румыния).

Российским императором Александром I Бухарестский мирный договор был ратифицирован 23 июня (11 июня по старому стилю) 1812 года, за день до вторжения Наполеона в Россию. Данный договор укрепил военно-политическое положение России, так как в результате него Турция вышла из союза с Францией, что во многом предопределило безопасность южных русских границ перед вторжением французской армии.