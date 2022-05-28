Севастополь, , 11:56 — REGNUM В Севастополе в ковид-стационары доставили ещё 24 человека, данные за сутки опубликованы 28 мая департаментом здравоохранения региона. Накануне, 27 мая, сообщалось о госпитализации 28 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки выписаны 27 ковид-пациентов. В больницах остаётся 181 пациент, свободна 31 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

На утром 28 мая в Севастополе подтверждено 66 новых случае заражения коронавирусом, это на 29 случаев больше, чем накануне. Скончались два пациента с COVID-19.

С начала пандемии в Севастополе было подтверждено 84 340 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 650 пациентов, жертвами ковида стали 2 364 человека.