Москва, 28 мая 2022, 11:55 — REGNUM Денацификация Украины при сохранении режима Зеленского невозможна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»
«С моей точки зрения полная денацификация Украины должна включать в себя ликвидацию режима Зеленского. Если Зеленский останется в Киеве — денацификация не будет завершена», — заявил Миронов.
Парламентарий также убежден, что весь юго-восток Украины должен быть освобожден от нацизма.
«Эти территории, исторически принадлежащие России, должны, скажу дипломатично, с ней и остаться. Единожды освободив их от нацизма, уходить оттуда уже нельзя», — рассуждает депутат Госдумы.