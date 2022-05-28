Москва, , 11:55 — REGNUM Денацификация Украины при сохранении режима Зеленского невозможна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

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«С моей точки зрения полная денацификация Украины должна включать в себя ликвидацию режима Зеленского. Если Зеленский останется в Киеве — денацификация не будет завершена», — заявил Миронов.

Парламентарий также убежден, что весь юго-восток Украины должен быть освобожден от нацизма.

«Эти территории, исторически принадлежащие России, должны, скажу дипломатично, с ней и остаться. Единожды освободив их от нацизма, уходить оттуда уже нельзя», — рассуждает депутат Госдумы.