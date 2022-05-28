Москва, , 11:54 — REGNUM Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в н.п. Бахмут уничтожены передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в н.п. Соледар. Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолёт ВКС России Mil.ru

Кроме того, поражены: пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР.

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