Москва, 28 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в н. п. Бахмут уничтожены передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в н. п. Соледар. Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Самолёт ВКС России

Кроме того, поражены: пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР.