Барнаул, , 11:48 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков предупредило о существенном ухудшении погодных условий. Завтра днем, 29 мая, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град.

Гроза

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. В случае происшествий незамедлительно позвоните по городскому телефону — «01» или с мобильного — «112» и «101», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

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