Воронеж, 28 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Серия мошенничеств в отношении пенсионеров раскрыта сотрудниками полиции в Воронеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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В мае в отдел полиции №8 УМВД России по городу Воронежу с разницей в несколько дней поступили заявления от трех пожилых граждан, пострадавших от мошенника. Всем троим пострадавшим звонил неизвестный, сообщавший, что их родственник стал виновником автоаварии, и чтобы «решить проблему», нужно передать значительную сумму денег. Напуганные пожилые люди соглашались передать деньги. К ним домой приходил мужчина, которому они передавали требуемую сумму. Уже после этого пенсионеры звонили родственникам, и выяснялось, что их обманули. В общей сложности мошенник обманул пожилых людей на 455 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств были возбуждены уголовные дела. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП№8 УМВД России по городу Воронежу установили личность и задержали по подозрению в совершении преступлений 28-летнего жителя Свердловской области.

Установлено, что подозреваемый, уже имеющий судимость, приехал в Воронежскую область «на гастроли». Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенных у пожилых людей денег.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он имеет все шансы вернуться в места лишения свободы — ему грозит до шести лет.