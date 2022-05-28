Москва, , 11:41 — REGNUM Соглашение по созданию лунной научно-исследовательской базы между правительствами России и Китая может быть подписано в июле 2022 года, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 28 мая в интервью телеканалу «Россия-24».

Луна

Рогозин рассказал, что в июле текущего года делегация Роскосмоса отправится в Пекин с рабочим визитом. В рамках этого визита планируется подписание соглашения о создании российско-китайской лунной базы.

«С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения по созданию лунной научно-исследовательской базы», — заявил Рогозин.

Он добавил, что полноценная станция может быть развёрнута на Южном полюсе Луны. Глава Роскосмоса подчеркнул, что Россия и Китай уже обмениваются информацией по лунным проектам.

Россия и Китая подписали меморандум о взаимопонимании по проекту научной международной лунной станции в марте 2021 года. В январе 2022 года заместитель главы Китайского национального космического управления У Яньхуа заявил, что соглашение о создании совместной станции может быть подписано до конца текущего года.

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