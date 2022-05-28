Москва, 28 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Российские военнослужащие хорошие люди и хорошие солдаты. Об этом заявил пленный военный ВСУ, видеозапись его слов 28 мая обнародовало Минобороны России

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Российские — хорошие люди, хорошие солдаты. Ничего плохого я не могу сказать… Они не издеваются, как говорят украинцы… Дружные, один за одного, как брат с братом, сестра с сестрой», — сказал он.

Также пленный отметил, что украинские командиры не такие, а продажные, так как они бросили его и его сослуживцев «как мясо» на убой, не спрашивая, хотят ли они участвовать в боевых действиях.

Кроме этого, военный ВСУ высказался за скорейшее окончание военных действий, за победу России в спецоперации и за то, чтобы все солдаты вернулись домой живыми и здоровыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстоятельства обстрела украинскими нацистами территории Белгородской области, в результате которого пострадал местный житель, а также получили повреждения строения, газопровод и линия электропередачи, установят следователи.