Мариуполь, ДНР, , 11:38 — REGNUM В июлю порт Мариуполя планирует восстановить один из трех зерновых терминалов, сообщил представитель администрации порта.

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«К сожалению, у нас все три зернокомплекса разрушены, планируем восстанавливать, и к первому урожаю, к июлю, планируем запустить один из зернокомплексов емкостью на 30 тыс. тонн», — отметил он.

В планах есть восстановление зернового терминала с элеватором емкостью 130 тыс. тонн зерна.