Бобров, Воронежская область, , 11:35 — REGNUM Жителя Воронежской области привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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30-летний житель Боброва разместил в соцсети на городском форуме к различным постам комментарии, которые содержали в себе негативную оценку действий ВС РФ.

В отношении мужчины полиция составила протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Бобровский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже 41-летнего мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за демонстрацию футболки с надписью, дискредитирующей Вооруженные Силы Российской Федерации.