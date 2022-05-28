Челябинск, 28 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Челябинской области назначили нового руководителя областного управления ГИБДД. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Как пишет Накануне. Ru, им стал полковник полиции Иван Путков. С декабря 2021 года он являлся заместителем главы Центра профессиональной подготовки областного главка МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление возглавлял Андрей Харцызов. В марте он ушёл в отпуск и затем на пенсию.