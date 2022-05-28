Брюссель, 28 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель направил письмо Владимиру Зеленскому, передает 28 мая Politico.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Представитель Брюсселя пригласил его присоединиться к встрече глав государств и правительств ЕС, запланированной на 30−31 мая, в дистанционном режиме. В письме Мишель обещает Зеленскому, что на саммите ЕС будет рассматриваться вопрос о восстановлении Украины.

Подчеркивается необходимость «как можно скорее покончить с зависимостью ЕС от российских энергоресурсов», но ничего не говорится о планах по согласованию шестого пакета санкций против РФ, отмечает издание.