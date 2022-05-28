Воронеж, 28 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Женщина, которая в августе 2022 года бросила на улице свою полуторагодовалую дочь, задержана сотрудниками полиции в Воронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Ребёнок

Детская коляска с ребёнком была обнаружена прохожими ночью в августе 2020 года на улице Писарева. Взрослых рядом с коляской не было, ребёнок плакал. На место прибыли полицейские и скорая, малышку доставили в больницу.

«Данное происшествие вызвало широкий общественный резонанс, поиском родителей занимались наиболее опытные полицейские, поисковые отряды, неравнодушные горожане», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

Полиция, в частности, проверяла дома малюток областного центра, куда мать могла бы ранее отдать ребенка. При проверке выяснилось, что некая женщина пыталась оформить в детский дом свою дочь, возраст которой совпадал с возрастом найденной девочки. Однако, когда женщина поняла, сколько документов и времени необходимо для данной процедуры, она отказалась. Через некоторое время девочку нашли на улице.

Оперативники установили личность женщины, обращавшейся в данное учреждение. Как выяснилось, 34-летняя жительница Воронежа в мае 2019 года родила дочь. Женщина вместе со старшей дочерью жила на съёмной квартиры, адрес которой установили полицейские. Однако оттуда на тот момент она уже съехала. Сотрудники полиции выяснили её новый адрес, где и задержали подозреваемую.

Женщина свою вину сначала отрицала, но позже созналась в содеянном. При этом, рассказали в полиции, вела она себя совершенно спокойно и безразлично, судьбой своей дочери не поинтересовалась. Свой поступок женщина попыталась объяснить тяжёлым материальным положением.

Следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности», с женщины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, что трёхлетняя дочь подозреваемая сейчас находится под опекой новой семьи.