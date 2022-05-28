Москва, , 11:25 — REGNUM Обстоятельства обстрела украинскими нацистами территории Белгородской области, в результате которого пострадал местный житель, а также получили повреждения строения, газопровод и линия электропередач, установят следователи. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

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Кроме того, отмечается, что также следствием будет дана уголовно-правовая оценка названного факта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ нанесли ракетный удар по пригороду Херсона, снаряд попал в жилой дом.