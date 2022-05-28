Вашингтон, 28 мая 2022, 11:23 — REGNUM Известный кинопродюсер Харви Вайнштейн (США) может обратиться в суд в связи с выходом его «автобиографии» — «Харви Вайнштейн: моя история», которая, вероятно, была написана его сокамерниками. При этом автором мемуаров был указан сам Вайнштейн, пишет Deadline.

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
David Shankbone

Отмечается, что данная работа никак не связана с Вайнштейном.

«Мы изучаем возможность обратиться в суд», — отметил адвокат Вайнштейна Алан Джексон.

Кинопродюсер в 2020 г. был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии.