Вашингтон, 28 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Известный кинопродюсер Харви Вайнштейн (США) может обратиться в суд в связи с выходом его «автобиографии» — «Харви Вайнштейн: моя история», которая, вероятно, была написана его сокамерниками. При этом автором мемуаров был указан сам Вайнштейн, пишет Deadline.

David Shankbone Харви Вайнштейн

Отмечается, что данная работа никак не связана с Вайнштейном.

«Мы изучаем возможность обратиться в суд», — отметил адвокат Вайнштейна Алан Джексон.

Кинопродюсер в 2020 г. был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии.