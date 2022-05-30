Тбилиси, 30 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, обвинил грузинскую оппозицию в желании втянуть страну в войну,

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили вновь заявил, что возвращение Михаила Саакашвили в страну послужило «дестабилизации» и «революции». Премьер-министр в очередной раз назвал августовскую войну 2008 года «безрассудной войной» и обвинил оппозицию в попытке втянуть страну в войну.

«Вы знаете, в чём проблема, вы знаете, что вы — обанкротившаяся оппозиция, у которой на самом деле ничего нет, единственный рычаг, который у них был, — это втянуть нашу страну в какую-либо войну. Им не удалось отправить [в Грузию] главного контрабандиста Саакашвили, который действительно хотел устроить войну и дестабилизировать нашу страну. Они не преуспели, они никогда не смогли этого сделать», — сказал Гарибашвили.