Москва, , 11:17 — REGNUM Вопрос о назначении атаманов войсковых казачьих обществ указом главы государства по представлению атамана Всероссийского казачьего общества и согласованию Советом при президенте РФ, Федеральным агентством по делам национальностей России, курирующим российское казачество, предложил рассмотреть атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда Vsko.ru

Сегодня как никогда важно ещё теснее сплотиться, чтобы сообща отвечать на вызовы времени. В нынешних реалиях важно усилить управленческую вертикаль войсковых казачьих обществ, уверен казачий генерал.

«Только единая и жёсткая система всей вертикали власти позволит сформировать настоящее боевое казачество, способное решать любые государственные задачи. Это продиктовано как состоянием дел в российском казачестве, так и международной обстановкой: вхождением в НАТО Финляндии и Швеции, усиливающимися угрозами со стороны Японии на Дальнем Востоке», — отметил Долуда.

«Современные атаманы казачьих войск должны уметь оперативно и профессионально решать поставленные руководством страны задачи и быть сильными организаторами и управленцами. В условиях укрепления государства, начиная с ХVIII века, момента окончательного оформления казачества и несения казаками государственной службы, атаманы назначались императором и являлись наказными. В то время как атаманы обществ, начиная от округа (отдела) и заканчивая первичными структурами, должны избираться на принципах казачьей демократии», — пояснил атаман.

Николай Долуда считает, что для ежедневного решения вопросов, стоящих перед казачеством, необходимо в каждом войсковом казачьем общества создать штабы в составе трёх-семи человек, которые бы несли ответственность за главные направления деятельности казачьего общества: государственную службу, образование, работу молодёжного казачьего движения, информационное освещение.

Казачий генерал предложил вернуться к исторической конфигурации казачьих войск: воссоздать историческое Амурское войсковое казачье общество (входит в состав Уссурийского войска), Астраханское (входит в состав Всевеликого войска Донского), а также вывести из состава Центрального ВКО историческую территорию Всевеликого войска Донского — Воронежский округ, с последующим включением его в состав Всевеликого войска Донского.