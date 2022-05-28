Братск, Иркутская область, 28 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Депутаты Братска (Иркутская область) предложили установить в городе Памятник Воинам Советской Армии, который хотят снести в Риге, сообщает 28 мая телеграм-канал «Город Братск».

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

Решение обратиться к послу Латвии в РФ и непосредственно в правительство Латвии с просьбой рассмотреть возможность передачи памятника было принято единогласно.

«13 мая 2022 года Рижская Дума приняла решение о сносе Памятника Воинам Советской Армии. Для Братска большая честь принять Памятник Воинам Советской Армии, прошу вас обратить внимание на нашу просьбу, и рассмотреть возможность передачи монумента городу Братску» — пояснил депутат Думы Братска Сергей Гришин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс заявил, что передача России памятника воинам Красной армии — освободителям советской Латвии и Риги после его демонтажа возможна.

Категорически против переноса памятников высказался в своём телеграм-канале обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин:

«Недальновидные политики, предлагающие «забрать» Монумент Воинам-Освободителям из Латвии, должны прямо ответить на вопрос: они что, смирились и с внешнеполитическим (неспособность обеспечить выполнение двустороннего договора с второстепенной страной), и с историческим поражением России? Этого наши отцы, деды и прадеды им не простят. И мы не простим, если они смирились.

Не помогайте латышским и любым другим нацистам избавляться от памятников! Не облегчайте им это подлое дело! Помогите лучше борцам за то, чтобы этот монумент и другие памятники солдатам Великой Отечественной войны продолжали стоять там, где их поставили победители! Вывезете один, не навозитесь потом!

Пусть разрушенный Монумент, если ему суждено быть разрушенным, лежит в Латвии и на Латвии тяжёлым грузом! Пусть там ждёт нашего возвращения! Как у Симонова в «Ты помнишь, Алёша…» об отступлении 1941 года: «Мы подождём, говорили нам пажити. Мы подождём, говорили леса…» Они вернулись, и мы должны вернуться. И вернуть Россию в Прибалтику!».

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