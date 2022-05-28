Херсон, Украина, , 11:15 — REGNUM ВСУ нанесли ракетный удар по пригороду Херсона, снаряд попал в жилой дом, сообщил 28 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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По его словам, обстрел велся из Николаевки.

«Реактивный снаряд «Ураган» прилетел в поселок Чернобаевка, есть один погибший, двое раненых. Снаряд попал в жилой дом, где находился 36-летний мужчина. Он погиб на месте», — отметил он.