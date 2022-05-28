Москва, 28 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Российские медики подтвердили за сутки 4556 новых случаев COVID-19, госпитализация потребовалась 2106 пациентам. 28 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Число госпитализаций в сравнении с предыдущими сутками выросло на 6,8%. Выздоровели за истекшие сутки 5844 человека. Умерли от последствий новой коронавирусной инфекции 86 человек.

В мае 2022 года смертность от COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 100 случаев в сутки впервые с осени 2022 года. Максимум смертность от новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года.

Темпы распространения COVID-19 достигли максимума в феврале 2022 года в связи с появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Заболеваемость упала к середине марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил обязательное использование средств индивидуальной защиты и ограничение на количество участников массовых мероприятий.