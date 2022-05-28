Рига, , 11:14 — REGNUM Разные способы сноса памятника Воинам-Освободителям в парке Победы в Риге, включая его подрыв, рассматриваются властями столицы Латвии. Об этом 27 мая сообщил портал Delfi co ссылкой на рижского вице-мэра Вилниса Кирсаса.

Памятник освободителям Риги. Латвия Kalnroze

По данным источника, Кирсас заявил об этом по итогам встречи с предпринимателями, которые хотят принять участие в сносе монумента овина Красной армии.

При этом вице-мэр Риги подчернил, что власти города не станут разглашать существенную информацию, которая связана со сносом памятника, включая планируемые сроки и другие, опубликование которых может этому помешать, «учитывая ситуацию с безопасностью и возможные провокации».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая рижская дума приняла решение начать подготовительные работы, которые необходимы для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге.