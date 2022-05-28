Тверь, , 11:13 — REGNUM Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено следственными органами Тверской области в отношении несовершеннолетнего жителя Конаково. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Детская драка Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, 26 мая между двумя подростками произошёл конфликт. Один из них нанес другому несколько ударов по лицу и туловищу, в результате второй мальчик попал в больницу.

Следователем устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.