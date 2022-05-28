Тверь, 28 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено следственными органами Тверской области в отношении несовершеннолетнего жителя Конаково. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Детская драка

По версии следствия, 26 мая между двумя подростками произошёл конфликт. Один из них нанес другому несколько ударов по лицу и туловищу, в результате второй мальчик попал в больницу.

Следователем устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.