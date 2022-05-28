Сочи, Краснодарский край, , 11:08 — REGNUM Авария с участием автобуса произошла на трассе Джубга — Сочи, в районе села Нижняя Хобза Краснодарского края утром 28 мая.

ДТП

Предварительно установлено, что водитель, управлявший автобусом без пассажиров, двигался в сторону Сочи. Водитель «Лада Приора» не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автобусом.

Водитель автобуса получил переломы и травмы и был госпитализирован. Виновник автоаварии, водитель «Приоры», с места автоаварии скрылся, сообщили «Кубанские новости».