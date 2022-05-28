Благовещенск, , 11:04 — REGNUM В Амурской области на полигоне «Белогорьевский» Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) завершились состязания лучших экипажей боевых машин пехоты в рамках всеармейского (четвёртого) этапа конкурса профессионального мастерства «Суворовский натиск» Армейских международных игр (АрМИ-2022). Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

БМП-2 Василий Иванов © ИА REGNUM

В ходе недельных соревнований участники боролись за звание лучшего экипажа в «Индивидуальной гонке» и добивались высокой слаженности действий в «Эстафете», управляя боевыми машинами пехоты БМП-2 и БМП-3. Специальная трасса, которую мотострелкам приходилось преодолевать многократно, включала в себя такие препятствия, как эскарп, противотанковый ров, огненная полоса и другие. Мишени, которые необходимо было поражать в отведённое время, находились на удалении от 600 до 1500 метров.

По итогам соревнований лучшим экипажем на БМП-2 стала команда курсанта ДВОКУ Никиты Вороны, а среди экипажей БМП-3 — команда курсанта Ильи Парфенкова. На «Эстафете», самом напряжённом этапе конкурса, где соревнуются подразделения, лучшее время на БМП-2 показал взвод курсанта Ярослава Жукова. Лучшим на БМП-3 оказался взвод курсанта Сергея Николаева.

пресс-служба ВВО «На торжественной церемонии закрытия конкурса АрМИ-2022 «Суворовский натиск» лучшие команды и экипажи были награждены медалями и ценными подарками».

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие армии, дислоцированной в Бурятии, одержали победу в окружном этапе конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок».

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