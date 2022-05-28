Иркутск, , 11:02 — REGNUM Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 мая 2022 года составила 8,5 млн. рублей (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности), сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Отмечается также, что вся сумма задолженности сложилась в сфере образования. Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 36 человек. В расчете на одного работника приходится 235,6 тыс. рублей неполученной зарплаты. Продолжительность невыплаты составила 19 месяцев. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 марта 2022 года составляла 9,5 млн. рублей. На сферу образования приходился (81%).

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