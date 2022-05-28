Москва, , 11:00 — REGNUM Российские военные впервые в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Об этом 28 мая сообщил источник в силовых структурах.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении», — приводит его слова ТАСС.

Также источник рассказал, во время спецоперации российские военные «обкатывают» на Украине многие военные новинки. При этом подчеркивается, что у агентства нет официального подтверждения такой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видеозапись боевой работы российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.