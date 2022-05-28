Донецк, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки силы ДНР уничтожили 49 украинских националистов, 3 танка, 2 БМП и 15 огневых точек противника. Об этом 28 мая сообщили в Народной милиции республики.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 49 украинских националистов, три танка, два БМП и 15 огневых точек противника. Наши защитники захватили два БМП, три БТР и один танк», — отмечается в сообщении.

За сутки ВСУ выпустили 385 снарядов и мин по территории ДНР, в том числе с использованием БМ-21 «Град». Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов республики.

Также 16 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады и 10 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ добровольно сложили оружие.