Донецк, , 10:55 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:34 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 2 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 55 раз обстреляли территорию ДНР, применив 385 единиц боеприпасов.

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