Ростов-на-Дону, 28 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал предложение включить в число «100 губернаторских» проекты компаний «ЮгСтройИнвест-Дон». Застройщик займётся строительством первого в левобережной части Ростова-на-Дону жилого микрорайона, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Ajale Новое жилье

Компания планирует вложить с 2022 года по 2032 год более 22 млрд рублей в комплексную жилую застройку. В рамках реализации проекта предполагается возвести 13 многоквартирных домов с переменной этажностью. Общая площадь жилья составит 318 тыс. кв. метров (более 7 тыс. жителей). Также предстоит построить парковку на 3,5 тысячи мест, спортивно-развлекательные комплексы, разбить парк. Предполагается проектирование двух детсадов на 400 мест, школы на 1100 мест, поликлиники на 150 посещений в смену.

В ходе реализации проекта будет трудоустроено 813 человек.

Перед тем, как приступить к застройке территории, в Ростовской области смоделируют ситуацию с затоплением левого берега Дона в случае прорыва Цимлянского водохранилища.