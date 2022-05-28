Иркутск, 28 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Иркутской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) за март 2022 года составила 65 295 рублей. Такие данные обнародовало территориальное управление государственной статистики.

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Отмечается также, что в январе–марте 2022 года этот показатель составлял 58 321 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по итогам 2021 года номинальная заработная плата увеличилась на 9,1% (54,4 тыс. рублей).

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