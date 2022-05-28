Москва, 28 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Более трёх тысяч мероприятий в 85 регионах России пройдёт 28 мая в рамках ежегодной акции «Библионочь». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Российская государственная библиотека для молодёжи «Библионочь»

Акция «Библионочь» в 2022 году пройдёт в России уже в 11-й раз. В акции примет участие более 2500 библиотек, литературных музеев, культурных центров и книжных магазинов. В регионах России будут организованы встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки, мастер-классы и другие тематические мероприятия.

Главной площадкой акции станет Российская государственная библиотека. В РГБ проведут экскурсии по закрытым местам крупнейшего книгохранилища и запустят марафон с самыми читаемыми авторами России: Александром Цыпкиным, Евгением Поповым, Михаилом Гундариным, Верой Богдановой, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой, Андреем Аствацатуровым, Павлом Селуковым и Алексеем Сальниковым.

В Год культурного наследия народов России акция «Библионочь» проводится в рамках темы «Про традиции». Специально к акции на сайте мероприятия опубликована подборка сказок разных народов России.