Москва, 28 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 28 мая Минобороны России.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ка-52

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как вертолет Ка-52 наносит ракетный удар по позициям украинских нацистов и после этого возвращается на аэродром базирования.

Также показана работа боевой винтокрылой машины Ми-8АМТШ «Терминатор» по патрулированию территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о направлении в Латвию зенитных ракет и увеличении своего контингента НАТО в этой стране на 600 военнослужащих приняли власти Испании.