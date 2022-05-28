Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области смоделируют ситуацию с затоплением левого берега Дона в случае прорыва Цимлянского водохранилища. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, выступая на заседании совета по инвестициям.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Я такое поручение уже дал, мы должны будем совсем скоро смоделировать чрезвычайную ситуацию, которая гипотетически может возникнуть [в случае прорыва плотины Цимлянского водохранилища]. Для того, чтобы понимать, как себя поведёт себя река, вода, затопление. Мы это делали, так как строили там [на левом берегу реки Дон] стадион и другие объекты. Мы должны по верхнему уровню смоделировать ситуацию. Верхний уровень — это прорыв [плотины] Цимлянского водохранилища», — сказал глава региона.

Смоделировать ситуацию необходимо в связи с активным развитием территории левого берега реки Дон, где начинается активное строительство жилых районов.