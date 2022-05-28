Ростов-на-Дону, 28 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Ростовской области смоделируют ситуацию с затоплением левого берега Дона в случае прорыва Цимлянского водохранилища. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, выступая на заседании совета по инвестициям.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

«Я такое поручение уже дал, мы должны будем совсем скоро смоделировать чрезвычайную ситуацию, которая гипотетически может возникнуть [в случае прорыва плотины Цимлянского водохранилища]. Для того, чтобы понимать, как себя поведёт себя река, вода, затопление. Мы это делали, так как строили там [на левом берегу реки Дон] стадион и другие объекты. Мы должны по верхнему уровню смоделировать ситуацию. Верхний уровень — это прорыв [плотины] Цимлянского водохранилища», — сказал глава региона.

Смоделировать ситуацию необходимо в связи с активным развитием территории левого берега реки Дон, где начинается активное строительство жилых районов.