Иркутск, , 10:48 — REGNUM В сельхозорганизациях Иркутской области за последние пять лет сократилось поголовье всех видов скота и птицы, особенно уменьшилась отара: овец и коз стало меньше на 39%. Некоторые итоги сельхозмикропереписи за 2021 год обнародовало территориальное управление статистики.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Фермеры и аграрные предприниматели активно избавляются от поголовья свиней и птицы, одновременно быстрыми темпами наращивая наличие крупного и мелкого рогатого скота. Поголовье КРС на их подворьях с 2016 года выросло в 1,7 раза, овец и коз стало больше на 24%.

По этим видам скота фермерам удалось с лихвой компенсировать потери сельхозорганизаций. Фермерская отара многократно превосходит наличие мелкого рогатого скота в сельхозорганизациях. А по наличию крупного рогатого скота и, в том числе молочного стада, фермеры ликвидировали свое прежнее отставание от сельхозорганизаций и теперь намного превосходят их.

Как сообщало ИА REGNUM, фермеры Приангарья содержат 90,4 тысячи голов крупного рогатого скота, занимая первое место в Сибирском федеральном округе по его наличию. Результат превзошёл показатели аграрно развитого Алтайского края со стадом в 89,7 тысячи голов.

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