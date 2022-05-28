Ростов-на-Дону, 28 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Ростовской области до 2024 года планируется перевести на газ ещё около 10 тыс. единиц транспорта. Перевод автомобилей на голубое топливо позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском парламенте.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

«Задачи оздоровления окружающей среды должны решаться комплексно, кардинально и оперативно. За последние годы в этом направлении в Ростовской области сделано немало. Но недостаточно, чтобы преломить ситуацию. К сожалению, работа по озеленению в городах не успевает за увеличением количества автомобилей. Развернуть ситуацию к лучшему может только системное развитие современного экологического транспорта вкупе с пересмотром избыточной потребности в личном автотранспорте», — считает заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко («Единая Россия»).

В 2021 году в Ростовской области общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух превысил 312 тыс. тонн. Наиболее высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Батайске. Наиболее благополучная ситуация складывается в Цимлянске.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области на перевод транспорта на газ предполагается направить почти 240 млн рублей. В 2021 году перевести на газ удалось только 1127 единиц транспорта. На эти цели сертифицированные пункты получили субсидии в размере 42,5 млн рублей.

На Дону зарегистрировано более 7 тыс. единиц транспорта, работающих на газомоторном топливе, из которых 880 — это автобусы, работающие на регулярных маршрутах.