Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM Гандбольному клубу «Ростов-Дон» 29 мая предстоит сыграть на выезде со столичным ЦСКА. В этом матче решится судьба золотых медалей чемпионата России 2021/22. Правая полусредняя донской команды Анна Сень, как и все игроки, настроена решительно.

Гандбол Galka.if.ua

«Команда так рвётся в бой именно за этим «золотом»! В прошлом году мы проиграли финал ЦСКА, но на этот раз мы абсолютно готовы. Думаю, что на ответный матч выйдем даже с большим настроем. <…> Конечно, готова и настроена на последний бой этого сезона. Нужно умереть на площадке, но забрать домой это «золото», — отметила она.

По её словам, команда выступает достойно тем составом, который сформирован во второй половине сезона. Однако пределу совершенства нет, и есть, куда двигаться.

ИА REGNUM сообщало, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил в первом финальном матче со столичным ЦСКА со счётом 27:22.

Читайте ранее в этом сюжете: ГК «Ростов-Дон» сделал шаг к победе в чемпионате России