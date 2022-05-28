Иркутск, , 10:45 — REGNUM За последние пять лет аграрный сектор Приангарья претерпел серьезные структурные изменения. Главная тенденция — укрупнение хозяйств и перераспределение отдельных ресурсов в пользу фермеров. Некоторые итоги сельхозмикропереписи за 2021 год обнародовало территориальное управление статистики.

Урожай

Всего сельскохозяйственной микропереписью 2021 года в Иркутской области было учтено 154 сельскохозяйственных организации и 2226 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, из них фактически действовали соответственно 92% и 63%.

При заметном сокращении общего числа сельхозпроизводителей этих категорий (по сравнению с данными переписи 2016 года — на 20% и 10%) имело место укрупнение хозяйств. В расчете на 1 сельскохозяйственную организацию приходилось в среднем по 3084 гектара сельхозугодий, на 6% больше, чем пятью годами ранее, на фермерское хозяйство — 271 гектар, на 40% больше.

Площадь сельскохозяйственных угодий сельхозорганизаций за это время уменьшилась на 88,9 тыс. га. В то же время фермеры и индивидуальные предприниматели расширили свои владения на 123,6 тыс. га. Доля угодий, фактически использовавшихся этими категориями сельхозпроизводителей, практически одинакова — 88-89%, эффективность использования главного аграрного ресурса несколько снизилась (в 2016г. «работали» 92-96% сельхозугодий).

При сокращении посевов в сельхозорганизациях они резко выросли у фермеров, а суммарная посевная площадь этих двух категорий хозяйств за 5 лет увеличилась на 7%.

В Иркутской области, как и в целом по стране, все более популярными становятся технические культуры. Их посевы в сельхозорганизациях выросли в шесть раз, у фермеров — почти втрое. Но при этом сельхозорганизации снизили площадь посевов всех других культур (особенно заметно — картофеля и овощей), а по фермерским хозяйствам отмечается рост. Благодаря фермерам, в целом по региону удалось сохранить зерновой клин (площадь посева – 101% к 2016г.) и почти не утратить площадь, занятую кормовыми культурами (98,6%). Не удалось избежать потерь в картофеле- и овощеводстве (72% и 79%).

Как сообщало ИА REGNUM, перед аграриями Иркутской области в 2022 году стоит задача произвести не менее 905 тыс. тонн зерна, 110 тыс. тонн масличных культур, 333 тыс. тонн картофеля и 94 тыс. тонн овощей.

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