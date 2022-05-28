Мадрид, 28 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Решение о направлении в Латвию зенитных ракет и увеличении своего контингент НАТО в этой стране на 600 военнослужащих приняли власти Испании. Об этом 28 мая сообщает газета El País со ссылкой на испанское минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как отмечается в сообщении минобороны Испании, с помощью такого решения НАТО усиливает свой контингент в Восточной Европе якобы для защиты «от возможного воздушного нападения России».

«Минобороны разместит в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов NASAMS для защиты прибалтийской республики», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможность проведения военно-морской операции для помощи в вывозе зерна с Украины рассматривается Европейским союзом.