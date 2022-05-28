Целинный район, , 10:43 — REGNUM В Калмыкии неподалёку от посёлка Хар-Булук (Целинный район) — у Одинокого тополя — состоится праздник, посвящённый месяцу Урс Сар. Об этом сообщается в телеграм-канале Ики-Бурульского районного муниципального образования.

Калмыцкая степь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие, запланированное на 9:00 мск 29 мая, начнётся с молебна, посвящённого божествам ойратских земель. Молебен пройдёт на калмыцком языке.

После древнего калмыцкого ритуала начнутся богатырские состязания «Три игрища мужчин». Желающие смогут проявить свои навыки верховой езды, стрельбы и в борьбе.

Победителей ждут ценные призы.