Тбилиси, 28 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В парламенте Грузии произошла перебранка между премьер-министром Ираклием Гарибашвили и депутатом от оппозиции Анной Цитлидзе, сообщает 27 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

«Ты — жалкая личность, выйди вон!», — так Гарибашвили обратился к Цитлидзе с трибуны парламента Грузии. Премьер-министр дважды повторил это обращение.

Шум в зале парламента начался после того, как Гарибашвили попытался доказать, что если бы не правительство, в Грузии была бы война и «второй Мариуполь».

В своем выступлении Гарибашвили утверждал, что бывший президент Михаил Саакашвили приехал в Грузию с единственной целью дестабилизации и революции.

Заявления Гарибашвили вызвали шум и протесты всех оппозиционных фракций оппозиции, после чего премьер-министр назвал Цитлидзе «жалкой личностью».