Москва, 28 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Россия предлагает отказаться от «тупикового пути» санкционного давления на КНДР, решить проблему путём дипломатии. Об этом 28 мая говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Искренне предлагаем всем отказаться от ведущей в тупик эскалации и вернуться к совместному поиску политико-дипломатических развязок. Это единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и … долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон», — отмечается в сообщении.

Ранее в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по подготовленному США проекту резолюции, направленному на ужесточение санкций в отношении КНДР. Россия проголосовала против документа, как и КНР.

В результате резолюция не была принята.