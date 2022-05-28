Элиста, 28 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Калмыкии планируется решить судьбу заброшенного санатория в посёлке Лола (Элистинский городской округ). На объекте побывали министр здравоохранения республики Булат Сараев и главный врач республиканского противотуберкулёзного диспансера Павел Доржиев.

телеграм-канал министерства здравоохранения Калмыкии Заброшенный санаторий в Калмыкии

Около десяти лет здание находится в аварийном состоянии, в санатории отсутствует водоснабжение. В 2012 году начался поэтапный перевод деятельности учреждения в республиканский профильный диспансер, спустя три года санаторий официально прекратил работу и закрылся, уточнили в минздраве Калмыкии.

В ближайшее время планируется проработать вопрос по приведению документации на объект в надлежащее состояние для дальнейших действий.